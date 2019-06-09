В Симферопольском водохранилище утонул пикап Mitsubishi
ЧП случилось 9 июня [видео]
Фото: скриншот из видео
Изменить размер текста:
Пикап Mitsubishi L200 9 июня утонул в водохранилище Симферополя. По информации очевидцев, пострадавших в происшествии нет.
Машину, погруженную в воду, запечатлел один из отдыхающих на водохранилище. На кадрах видно, как Mitsubishi оказалась в воде в нескольких метрах от берега. Затем уровень воды стал выше колесных арок.
Пассажиры, находящиеся в машине, выбрались из авто через боковые стекла и начали думать, как же вытащить пикап из воды.
Утопили Л200 на Симферопольском водохранилище.Видео: "Автопартнер Крым"
ИСТОЧНИК KP.RU