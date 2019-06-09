В Симферопольском водохранилище утонул пикап Mitsubishi

СЕГОДНЯ 17:32 2019-06-09T17:33:45+03:00

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Пикап Mitsubishi L200 9 июня утонул в водохранилище Симферополя. По информации очевидцев, пострадавших в происшествии нет.

Машину, погруженную в воду, запечатлел один из отдыхающих на водохранилище. На кадрах видно, как Mitsubishi оказалась в воде в нескольких метрах от берега. Затем уровень воды стал выше колесных арок.

Пассажиры, находящиеся в машине, выбрались из авто через боковые стекла и начали думать, как же вытащить пикап из воды.

Утопили Л200 на Симферопольском водохранилище.Видео: "Автопартнер Крым"

ИСТОЧНИК KP.RU