2019-06-09T17:33:45+03:00
Происшествия

В Симферопольском водохранилище утонул пикап Mitsubishi

ЧП случилось 9 июня [видео]
Надежда ДАЦЮК
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Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
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Пикап Mitsubishi L200 9 июня утонул в водохранилище Симферополя. По информации очевидцев, пострадавших в происшествии нет.

Машину, погруженную в воду, запечатлел один из отдыхающих на водохранилище. На кадрах видно, как Mitsubishi оказалась в воде в нескольких метрах от берега. Затем уровень воды стал выше колесных арок.

Пассажиры, находящиеся в машине, выбрались из авто через боковые стекла и начали думать, как же вытащить пикап из воды.

Утопили Л200 на Симферопольском водохранилище.Видео: "Автопартнер Крым"

ИСТОЧНИК KP.RU

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