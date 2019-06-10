Погода в Крыму на 10 июня: до +32 градусов и дождь

СЕГОДНЯ 06:49 2019-06-10T06:49:42+03:00

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В Крыму 10 июня будет облачно, местами пройдут дожди. Воздух прогреется до +32 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью о 17 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе понедельник будет дождливым. Столбики термометров покажут до +30 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 15 метров в секунду.

В Севастополе 10 июня переменная облачность, без осадков. Днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Днем до +30 градусов. Ветер северо-восточный до 11 метров в секунду.

На ЮБК сегодня до +29 градусов. Днем дождь с грозой, ветер северо-восточный будет дуть со скоростью до 15 метров в секунду.

В Керчи в понедельник не будет дождя. Днем до +31 градуса. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 14 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU