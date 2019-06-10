Ребенок из Симферополя первым высадится на Марс
В прошлую пятницу в симферопольском ТРЦ «FM» открылся первый в России космический парк приключений для детей и взрослых «Космодрайв».
У крымчан больше не будет вопросов, куда отправиться вместе с детьми на отдых.
Хотите порадовать ребенка и увлечь его темой космоса? Все приключения «Космодрайва» связаны с научными фактами: законами гравитации, жизнью на МКС и особенностями планет Солнечной системы.
Малыши могут отправить голосовое сообщение на другую планету
Для посетителей любого возраста в «Космодрайве» найдется приключение: тренажеры космонавтов и экскурсия по МКС для школьников, удивительная плазмокомната и марсинатор для малышей, ну а взрослых ждут квесты в виртуальной реальности и сенсорные проекции.
- Торопитесь в космический парк для всей семьи «Космодрайв»! Отправиться к звездам можно только с 7 июня по 14 июля в ТРЦ «FM». Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука», - сообщают организаторы.
Микроскопические тайны космоса
Все дети до 4 лет посещают парк бесплатно! Для школьников до 14 лет тоже действует специальное предложение, подробнее читайте здесь: https://vk.com/topic-170741580_39388866
Сайт: https://космодрайв.рф
Телефон 8 (978) 016-29-13
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ИСТОЧНИК KP.RU