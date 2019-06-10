2019-06-10T10:35:38+03:00
Общество

Ребенок из Симферополя первым высадится на Марс

Уникальный парк приключений для всей семьи «Космодрайв» открыт до 14 июля
Степан ОСТИНОВ
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Вперед - к звездам!Вперед - к звездам!
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В прошлую пятницу в симферопольском ТРЦ «FM» открылся первый в России космический парк приключений для детей и взрослых «Космодрайв».

У крымчан больше не будет вопросов, куда отправиться вместе с детьми на отдых.

Хотите порадовать ребенка и увлечь его темой космоса? Все приключения «Космодрайва» связаны с научными фактами: законами гравитации, жизнью на МКС и особенностями планет Солнечной системы.

Малыши могут отправить голосовое сообщение на другую планету

Малыши могут отправить голосовое сообщение на другую планету

Для посетителей любого возраста в «Космодрайве» найдется приключение: тренажеры космонавтов и экскурсия по МКС для школьников, удивительная плазмокомната и марсинатор для малышей, ну а взрослых ждут квесты в виртуальной реальности и сенсорные проекции.

- Торопитесь в космический парк для всей семьи «Космодрайв»! Отправиться к звездам можно только с 7 июня по 14 июля в ТРЦ «FM». Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука», - сообщают организаторы.

Микроскопические тайны космоса

Микроскопические тайны космоса

Все дети до 4 лет посещают парк бесплатно! Для школьников до 14 лет тоже действует специальное предложение, подробнее читайте здесь: https://vk.com/topic-170741580_39388866

Сайт: https://космодрайв.рф

Телефон 8 (978) 016-29-13

* На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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