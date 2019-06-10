Огневая подготовка и боевые стрельбы: В Крыму проходят учения военных Черноморского флота
В Крыму на полигонах боевой подготовки военные армейского корпуса Черноморского флота проводят учения с боевой стрельбой.
В полевых условиях они тренируют навыки по огневой подготовке и вождению танков Т-72Б3, БТР-82А.
Также военные выполняют боевые стрельбы из стрелкового оружия и военной техники.
- Наводчики танков и бронетранспортеров проводят учения по разведке целей, корректировке огня из пушки и пулемета, в движении и на месте. А водители-механики отрабатывают приемы вождения и преодоления различных препятствий при движении по пересеченной местности, - рассказали в пресс-службе ЧФ.
Занятия проходят по плану с утвержденным командованием флота боевой подготовки на 2019 учебный год.
Напомним, в небе над Севастополем прошло масштабное авиашоу. Тысячи жителей пришли посмотреть на выступление лучших пилотажных групп России.
ИСТОЧНИК KP.RU