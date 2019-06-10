На трассе Ялта-Севастополь произошло смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 10:34 2019-06-10T10:34:50+03:00

Мотоциклист наехал на пешехода и столкнулся с легковушкой

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В понедельник, 10 июня, рано утром на трассе Ялта-Севастополь произошла авария. Водитель мотоцикла Honda, который ехал в сторону Ялты, наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

- В результате наезда мотоцикл вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Skoda, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Из-за столкновения погибли женщина (на вид 30-35 лет), водитель и пассажир мотоцикла.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП сейчас выясняются, проводится проверка.

Напомним, на выходных в Симферопольском водохранилище утонул пикап Mitsubishi L200. Пассажиры, находящиеся в машине, выбрались из авто через боковые стекла и начали думать, как же вытащить пикап из воды.

ИСТОЧНИК KP.RU