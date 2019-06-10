Выдворенная из РФ украинка-нарушительница «стала старше», чтобы попасть в Крым
Гражданка Украины, которой запрещен въезд в Россию, попыталась попасть в Крым по «обновленному» паспорту: 48-летняя женщина внесла изменения в документ, исправив свой возраст.
Дама попалась в автомобильном пункте пропуска «Армянск».
- Зарубежная гостья, пытаясь сбить с толку пограничников, намеренно внесла изменения в свои установочные данные, искусственно завысив свой возраст. Как оказалось, в 2017 году она была трижды привлечена к ответственности за административные правонарушения на территории РФ, а затем выдворена за ее пределы, - рассказали в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ.
Согласно предписанию миграционной службы, гражданке Украины запрещено приезжать в Россию до 2022 года.
Пограничники провели с женщиной разъяснительную беседу и отправили обратно в незалежную.
ИСТОЧНИК KP.RU