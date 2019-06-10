Выдворенная из РФ украинка-нарушительница «стала старше», чтобы попасть в Крым

СЕГОДНЯ 12:19 2019-06-10T12:31:39+03:00

Женщине запретили въезд на территорию России, но дама решила предпринять еще одну попытку

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Гражданка Украины, которой запрещен въезд в Россию, попыталась попасть в Крым по «обновленному» паспорту: 48-летняя женщина внесла изменения в документ, исправив свой возраст.

Дама попалась в автомобильном пункте пропуска «Армянск».

- Зарубежная гостья, пытаясь сбить с толку пограничников, намеренно внесла изменения в свои установочные данные, искусственно завысив свой возраст. Как оказалось, в 2017 году она была трижды привлечена к ответственности за административные правонарушения на территории РФ, а затем выдворена за ее пределы, - рассказали в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ.

Согласно предписанию миграционной службы, гражданке Украины запрещено приезжать в Россию до 2022 года.

Пограничники провели с женщиной разъяснительную беседу и отправили обратно в незалежную.

ИСТОЧНИК KP.RU