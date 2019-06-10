Спасатели вытащили из моря тонущего крымчанина
В службу спасения поступила информация, что мужчина заплыл далеко от берега и не может вернуться обратно. Спасатели незамедлительно выехали на один из пляжей Алушты.
Сотрудники чрезвычайного ведомства добрались к швартовой бочке, около которой находился турист, с помощью гидроцикла.
Мужчину обнаружили на расстоянии 400 метров от берега.
- Купающийся находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, выбился из сил и не мог самостоятельно доплыть до берега, - рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Спасатели подняли пострадавшего на гидроцикл и эвакуировали к берегу. От медицинской помощи он отказался.
С 62-летним жителей поселка Малый Маяк провели разъяснительную беседу о правилах безопасного поведения на воде.
После этого он продолжил отдыхать на пляже.
В чрезвычайном ведомстве настоятельно рекомендуют соблюдать необходимые меры безопасности на воде.
ИСТОЧНИК KP.RU