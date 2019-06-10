Спасатели вытащили из моря тонущего крымчанина

СЕГОДНЯ 12:52 2019-06-10T12:52:47+03:00

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В службу спасения поступила информация, что мужчина заплыл далеко от берега и не может вернуться обратно. Спасатели незамедлительно выехали на один из пляжей Алушты.

Сотрудники чрезвычайного ведомства добрались к швартовой бочке, около которой находился турист, с помощью гидроцикла.

Мужчину обнаружили на расстоянии 400 метров от берега.

- Купающийся находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, выбился из сил и не мог самостоятельно доплыть до берега, - рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Спасатели подняли пострадавшего на гидроцикл и эвакуировали к берегу. От медицинской помощи он отказался.

С 62-летним жителей поселка Малый Маяк провели разъяснительную беседу о правилах безопасного поведения на воде.

После этого он продолжил отдыхать на пляже.

В чрезвычайном ведомстве настоятельно рекомендуют соблюдать необходимые меры безопасности на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU