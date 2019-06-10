2019-06-10T14:18:11+03:00
Происшествия

В Красноперекопске женщина набросилась с ножом на сожителя во время ссоры

Ранее мужчина сбросил любимую с 4-го этажа
Александра КОРШУНОВА
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Ей грозит до 10 лет лишения свободыЕй грозит до 10 лет лишения свободыФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В Красноперекопске в полицию поступило сообщение от фельдшера «скорой помощи». Бригада выехала на помощь мужчине с резаной раной живота.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, после проверки оказалось, что травму ему нанесла 34-летняя сожительница.

Во время ссоры, будучи пьяной, она схватила нож и покалечила им мужчину.

Оказалось, что они уже не впервые так выясняют отношения. Недавно возлюбленный сбросил ее с 4-го этажа многоэтажки. Женщина чудом осталась жива.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему причинены тяжкие телесные повреждения в виде проникающей колото-резанной раны живота, которое в момент причинения являлось опасным для жизни потерпевшего, - добавили в МВД.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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