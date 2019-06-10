В Красноперекопске женщина набросилась с ножом на сожителя во время ссоры
В Красноперекопске в полицию поступило сообщение от фельдшера «скорой помощи». Бригада выехала на помощь мужчине с резаной раной живота.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, после проверки оказалось, что травму ему нанесла 34-летняя сожительница.
Во время ссоры, будучи пьяной, она схватила нож и покалечила им мужчину.
Оказалось, что они уже не впервые так выясняют отношения. Недавно возлюбленный сбросил ее с 4-го этажа многоэтажки. Женщина чудом осталась жива.
- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему причинены тяжкие телесные повреждения в виде проникающей колото-резанной раны живота, которое в момент причинения являлось опасным для жизни потерпевшего, - добавили в МВД.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU