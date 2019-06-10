Змеи тоже люди: спасатели помогли ужу вернуться домой

СЕГОДНЯ 15:57 2019-06-10T16:06:55+03:00

При случае спасатели с радостью помогают животным полуострова. Фото: пресс - служба МЧС России в Крыму

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Крымским сотрудникам МЧС часто приходится выезжать для спасения братьев наших меньших. Приходится и коров из колодцев вытаскивать, и соколов, запутавшихся в проводах, вызволять. Спасут всех - и даже змеи не исключение.

На днях в южнобережном поселке Утес змея заползла на территорию частного дома. Хозяева побоялись ловить рептилию самостоятельно и вызвали МЧС.

- Сотрудники пожарной охраны Республики Крым развернули операцию по поиску и поимке пресмыкающегося. В результате поисков змея была найдена в каменистой расщелине. Крымским спасателям удалось аккуратно извлечь рептилию, которая оказалась ужом. Спасательная операция закончилась благополучно, животное не пострадало и было выпущено на волю, - отрапортовали в пресс-службе МЧС России в Крым.

В ведомстве считают что с ужом все в порядке, и больше людей змея не побеспокоит.

СПРАВКА "КП"

Обыкновенный уж - наиболее распространенный в умеренных широтах вид семейства ужей. Уж неагрессивен, хорошо приручается и переносит неволю, его укус для человека абсолютно безопасен.

ИСТОЧНИК KP.RU