Змеи тоже люди: спасатели помогли ужу вернуться домой
Крымским сотрудникам МЧС часто приходится выезжать для спасения братьев наших меньших. Приходится и коров из колодцев вытаскивать, и соколов, запутавшихся в проводах, вызволять. Спасут всех - и даже змеи не исключение.
На днях в южнобережном поселке Утес змея заползла на территорию частного дома. Хозяева побоялись ловить рептилию самостоятельно и вызвали МЧС.
- Сотрудники пожарной охраны Республики Крым развернули операцию по поиску и поимке пресмыкающегося. В результате поисков змея была найдена в каменистой расщелине. Крымским спасателям удалось аккуратно извлечь рептилию, которая оказалась ужом. Спасательная операция закончилась благополучно, животное не пострадало и было выпущено на волю, - отрапортовали в пресс-службе МЧС России в Крым.
В ведомстве считают что с ужом все в порядке, и больше людей змея не побеспокоит.
СПРАВКА "КП"
Обыкновенный уж - наиболее распространенный в умеренных широтах вид семейства ужей. Уж неагрессивен, хорошо приручается и переносит неволю, его укус для человека абсолютно безопасен.
ИСТОЧНИК KP.RU