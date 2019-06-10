Появилось видео задержания сторонников "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму

СЕГОДНЯ 15:40 2019-06-10T15:51:28+03:00

8 человек обвиняют в причастности к деятельности запрещенной террористической организации

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В Крыму задержали 8 человек, подозреваемых в организации и участии в деятельности террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.

Утром сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии провели обыски по месту жительства и регистрации подозреваемых в Алуште, Белогорске и Симферопольском районе.

- В ходе обысков обнаружены и изъяты экстремистская литература, средства вычислительной техники и связи, электронные носители информации, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. - Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Трое из задержанных подозреваются в организации ячеек "Хизб ут-Тахрир" в Крыму (ч.1 ст. 205.5 УК РФ), остальные - в участии в деятельности террористической организации (ч.2 ст. 205.5 УК РФ).

СПРАВКА "КП"

*"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" - международная террористическая организация, запрещена в России. Выступают за создание исламского государства - халифата.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/713985" frameborder="0"></iframe> Крым. 10.06.2019. Обыски у членов запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".Оперативное видео ФСБ

ИСТОЧНИК KP.RU