Появилось видео задержания сторонников "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму
В Крыму задержали 8 человек, подозреваемых в организации и участии в деятельности террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
Утром сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии провели обыски по месту жительства и регистрации подозреваемых в Алуште, Белогорске и Симферопольском районе.
- В ходе обысков обнаружены и изъяты экстремистская литература, средства вычислительной техники и связи, электронные носители информации, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. - Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Трое из задержанных подозреваются в организации ячеек "Хизб ут-Тахрир" в Крыму (ч.1 ст. 205.5 УК РФ), остальные - в участии в деятельности террористической организации (ч.2 ст. 205.5 УК РФ).
СПРАВКА "КП"
*"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" - международная террористическая организация, запрещена в России. Выступают за создание исламского государства - халифата.
Крым. 10.06.2019. Обыски у членов запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".Оперативное видео ФСБ
ИСТОЧНИК KP.RU