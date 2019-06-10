Пиротехническое шоу и выступление Сосо Павлиашвили: Как в Ялте отроют новую набережную Приморский пляжа

СЕГОДНЯ 17:59 2019-06-10T17:59:17+03:00

Новая набережная на Приморском пляже в Ялте. Фото: отдел информационной политики администрации Ялты

Там же состоится праздничный фейерверк

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В Ялте 21 июня состоится открытие новой набережной Приморского пляжа. Торжественная часть запланирована в вечернее время.

Там установят сцену, где пройдет основная программа.

ПРОГРАММА

19.00 до 20.00 - концерт Ялтинского театра духовой музыки.

20.000 до 21.00 - развлекательные программы для взрослых и детей. Гостей праздника будут развлекать театр живых статуй, цирковые акробаты, «зеркальные человечки», трансформеры, аниматоры а костюмах сказочных героев и другие персонажи.

20:00 до 21.45 - концертная программа с участием творческих коллективов Крыма и артиста российской эстрады Сосо Павлиашвили.

21.45 до 22.00 - пиротехническое шоу флайбордистов.

22.00 - праздничный фейерверк.

23.00 - танцевальная программа.

Никаких нестационарных объектов там не будет. Фото: отдел информационной политики администрации Ялты

- На новой набережной Приморского пляжа никаких нестационарных торговых объектов не будет. Она будет открыта и свободна для прогулок, - сообщил глава администрации города Алексей Челпанов.

ИСТОЧНИК KP.RU