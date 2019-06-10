Пиротехническое шоу и выступление Сосо Павлиашвили: Как в Ялте отроют новую набережную Приморский пляжа
В Ялте 21 июня состоится открытие новой набережной Приморского пляжа. Торжественная часть запланирована в вечернее время.
Там установят сцену, где пройдет основная программа.
ПРОГРАММА
19.00 до 20.00 - концерт Ялтинского театра духовой музыки.
20.000 до 21.00 - развлекательные программы для взрослых и детей. Гостей праздника будут развлекать театр живых статуй, цирковые акробаты, «зеркальные человечки», трансформеры, аниматоры а костюмах сказочных героев и другие персонажи.
20:00 до 21.45 - концертная программа с участием творческих коллективов Крыма и артиста российской эстрады Сосо Павлиашвили.
21.45 до 22.00 - пиротехническое шоу флайбордистов.
22.00 - праздничный фейерверк.
23.00 - танцевальная программа.
Никаких нестационарных объектов там не будет. Фото: отдел информационной политики администрации Ялты
- На новой набережной Приморского пляжа никаких нестационарных торговых объектов не будет. Она будет открыта и свободна для прогулок, - сообщил глава администрации города Алексей Челпанов.
ИСТОЧНИК KP.RU