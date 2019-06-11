Штормовое предупреждение все еще в силе: прогноз погоды в Крыму на 11 июля

СЕГОДНЯ 08:10 2019-06-11T08:10:29+03:00

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11 июня погода в Крыму продолжит следовать недельной тенденции — облачно, но жарко, однако осадков сегодня не предвидится. В Крымском гидрометцентре сообщают, что температура в отдельных районах полуострова будет достигать 32 градусов.Ветер преимущественно северо - восточный, от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 17 м\с.

В Симферополе сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, около 7-12 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться от 30 до 32 градусов.

На территории Севастополя сегодня также переменная облачность без осадков. Температура воздуха поднимется до 29 градусов.Ветер восточный, довольно слабый —всего 5-10 метров в секунду.

В Керчи воздух прогреется до 28 - 30 градусов, осадков не предвидится, однако небо будет затянуто переменной облачностью. Северо - восточный ветер будет достигать 15 м\с.

На ЮБК северо - восточный ветер с порывами до 15 м\с, температура воздуха будет колебаться в районе 27 - 29 градусов, а на небе, как и по всему Крыму, будет преобладать переменная облачность. Осадков на Южном берегу так же не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU