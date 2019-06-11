В Ялте за миллиард рублей благоустроят сквер Ломоносова и Пионерский парк
В 2019 году планируется провести реконструкцию стадиона «Авангард», Пионерского парка и сквера Ломоносова. На это выделят больше одного миллиарда рублей.
- В районе от кинотеатра «Спартак», по улицам Ломоносова, Пионерская и Красноармейская необходимо провести мероприятия для выявления объектов, которые построены в разрез действующих требований норм архитектуры, - рассказал глава администрации Ялты Алексей Челпанов.
Вот так должен выглядеть стадион "Авангард" после реконструкции. Фото: отдел информационной политики администрации города Ялта
Речь идет о нестационарных объектах и хаотичных пристройках.
Он отметил, что по всем этим объектам нужно начать претензионную работы.
- Это должна быть открытая, просторная часть города без лишних пристроек, - подчеркнул Челпанов.
Кстати, в Ялте на открытии новой набережной Приморского пляжа 21 июня выступит Сосо Павлиашвили. Там также состоится праздничный фейерверк.
ИСТОЧНИК KP.RU