2019-06-11T10:44:28+03:00
Общество

В Ялте за миллиард рублей благоустроят сквер Ломоносова и Пионерский парк

Также за эти деньги отремонтируют стадион «Авангард»
Александра КОРШУНОВА
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На это выделят больше одного миллиарда рублейНа это выделят больше одного миллиарда рублейФото: Надежда ДАЦЮК
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В 2019 году планируется провести реконструкцию стадиона «Авангард», Пионерского парка и сквера Ломоносова. На это выделят больше одного миллиарда рублей.

- В районе от кинотеатра «Спартак», по улицам Ломоносова, Пионерская и Красноармейская необходимо провести мероприятия для выявления объектов, которые построены в разрез действующих требований норм архитектуры, - рассказал глава администрации Ялты Алексей Челпанов.

Вот так должен выглядеть стадион "Авангард" после реконструкции. Фото: отдел информационной политики администрации города Ялта

Вот так должен выглядеть стадион "Авангард" после реконструкции. Фото: отдел информационной политики администрации города Ялта

Речь идет о нестационарных объектах и хаотичных пристройках.

Он отметил, что по всем этим объектам нужно начать претензионную работы.

- Это должна быть открытая, просторная часть города без лишних пристроек, - подчеркнул Челпанов.

Кстати, в Ялте на открытии новой набережной Приморского пляжа 21 июня выступит Сосо Павлиашвили. Там также состоится праздничный фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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