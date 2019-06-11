В Судаке легковая машина врезалась в стену

СЕГОДНЯ 10:47 2019-06-11T10:47:58+03:00

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В Судаке 10 июня легковой автомобиль врезался в стену жилого дома. На место происшествия сразу же вызвали спасателей.

Как сообщил министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов, водитель автомобиля «Мazda-6», на перекрестке с круговым движением не справился с управлением и врезался в стену.

- Крымские спасатели извлекли пострадавшего судакчанина из автомобиля и оказали ему первую помощь: провели иммобилизацию нижней конечности, наложили воротник Шанца на шейный отдел позвоночника, - уточнил Шахов.

После этого 48-летнего мужчину на носилках перенесли в автомобиль скорой помощи, пострадавшего отвезли в Судакскую городскую больницу.

Личный состав МЧС принял противопожарные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU