В Судаке легковая машина врезалась в стену
В Судаке 10 июня легковой автомобиль врезался в стену жилого дома. На место происшествия сразу же вызвали спасателей.
Как сообщил министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов, водитель автомобиля «Мazda-6», на перекрестке с круговым движением не справился с управлением и врезался в стену.
- Крымские спасатели извлекли пострадавшего судакчанина из автомобиля и оказали ему первую помощь: провели иммобилизацию нижней конечности, наложили воротник Шанца на шейный отдел позвоночника, - уточнил Шахов.
После этого 48-летнего мужчину на носилках перенесли в автомобиль скорой помощи, пострадавшего отвезли в Судакскую городскую больницу.
Личный состав МЧС принял противопожарные меры.
ИСТОЧНИК KP.RU