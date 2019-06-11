Запрет снят: В Севастополе открыли движение по спуску Котовского

СЕГОДНЯ 11:01 2019-06-11T11:01:00+03:00

Вот так выглядела улица несколько дней назад. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Но там действует ограничение скорости - 30 километров в час

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После мощного ливня, который обрушился на Севастополь 7 июня, открыли для проезда спуск Котовского. Ливень размыл там брусчатку и ездить там было нельзя.

Поэтому власти приняли решение на некоторое время закрыть дорогу.

- Ввести временные ограничения максимальной скорости до 30 км/ч всех видов транспортных средств на спуске Котовского от улицы Портовая до улицы Олега Кошевого, - указано в документе.

Напомним, в Севастополе постепенно заканчивают устранять последствия непогоды. А тем жителям, чьи квартиры затопило, выделят по 300 тысяч рублей на ремонт.

Кроме того, «КП-Крым» пообщалась с юристами и узнала, что делать, если ваша машина пострадала из-за непогоды. К кому нужно обращаться в этом случае и какие документы собирать.

ИСТОЧНИК KP.RU