МЧС: В Крыму на 11 и 12 июня объявили чрезвычайную пожарную опасность
В Крыму с 11 по 12 июня объявили о чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщил министр МЧС РК Сергей Шахов.
В связи с этим спасатели просят соблюдать необходимые меры безопасности.
Запрещается:
- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов: в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой, а также оставлять открытый огонь без присмотра;
- курить, бросать горящие спички, окурки;
- использовать пиротехнические изделия;
- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
- запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
«101» - единый телефон пожарных и спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU