2019-06-11T12:20:18+03:00
Общество

МЧС: В Крыму на 11 и 12 июня объявили чрезвычайную пожарную опасность

В эти дни запрещается использовать пиротехнику и разводить костры в лесу
Александра КОРШУНОВА
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Спасатели просят соблюдать необходимые меры безопасностиСпасатели просят соблюдать необходимые меры безопасностиФото: Надежда ДАЦЮК
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В Крыму с 11 по 12 июня объявили о чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщил министр МЧС РК Сергей Шахов.

В связи с этим спасатели просят соблюдать необходимые меры безопасности.

Запрещается:

- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов: в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой, а также оставлять открытый огонь без присмотра;

- курить, бросать горящие спички, окурки;

- использовать пиротехнические изделия;

- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

- запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

«101» - единый телефон пожарных и спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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