2019-06-11T13:20:00+03:00
Общество

Крымчан и севастопольцев 12 июня ожидает дополнительный выходной

В этот день отмечается праздник - День России
Александра КОРШУНОВА
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Жители будут отмечать День РоссииЖители будут отмечать День РоссииФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В среду, 12 июня, по всей стране объявлен выходной день. Жители Крыма и Севастополя вместе со всеми будут отмечать День России.

День объявлен выходным в связи со 112 статей Трудового кодекса Российской Федерации.

- Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующему рабочему праздничному дню, сокращается на один час согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, - сообщили в пресс-службе Минтруда РК.

Кстати, крымчан в этом месяце ждет еще один выходной - 17 числа. Это связано с празднованием Троицы.

КАК ПОГОДКА?

В Симферополе 12 июня ожидается переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 17…19°; днем 30…32°.

На Южном берегу Крыма малооблачно, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 23…24°; днем 30…33°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 19…21°, днем 27…29°.

В Керчи местами облачно, без осадков. Температура воздуха ночью 22…23°; днем 27…31°.

Температура морской воды: в Феодосии 24°, Алуште 23°, Ялте 23°, Севастополе 23…24°, Евпатории 22°, Черноморском 22°, в Керченском проливе 25°, в Азовском море 24°.

Напомним, на полуострове сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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