Байкерам запретят заезжать на пешеходную зону в центре Симферополя
На перекресте улиц Пушкина и Гоголя, на повороте в сторону ЗАГСа, установят шлагбаум. Хоть ограничители движения там уже установлены, но байкеры все равно продолжают там ездить.
- Для того, чтобы грамотно разрешить эту ситуацию, представителям администрации города и сотрудникам ГИБДД нужно выйти на разговор с мотоциклистами, которые оставляют свои транспортные средства на пешеходной зоне во время встреч, - подчеркнула глава администрации города Наталья Маленко.
Кроме того, она добавила, что при обустройстве парковок нужно учитывать много фактором.
Ради этого не должны убирать зеленые зоны с деревьями и тротуары.
Также планируется установить специальные знаки для снижения скорости по улице Коммунальной, 20 и внутри двора домов №5 и №7 на улице Кржижановского.
ИСТОЧНИК KP.RU