2019-06-11T15:00:08+03:00
Общество

Байкерам запретят заезжать на пешеходную зону в центре Симферополя

На перекресте улиц Пушкина и Гоголя хотят установить шлагбаум
Александра КОРШУНОВА
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Для этого с мотоциклистами предложили выйти на переговорыДля этого с мотоциклистами предложили выйти на переговорыФото: Александра КОРШУНОВА
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На перекресте улиц Пушкина и Гоголя, на повороте в сторону ЗАГСа, установят шлагбаум. Хоть ограничители движения там уже установлены, но байкеры все равно продолжают там ездить.

- Для того, чтобы грамотно разрешить эту ситуацию, представителям администрации города и сотрудникам ГИБДД нужно выйти на разговор с мотоциклистами, которые оставляют свои транспортные средства на пешеходной зоне во время встреч, - подчеркнула глава администрации города Наталья Маленко.

Кроме того, она добавила, что при обустройстве парковок нужно учитывать много фактором.

Ради этого не должны убирать зеленые зоны с деревьями и тротуары.

Также планируется установить специальные знаки для снижения скорости по улице Коммунальной, 20 и внутри двора домов №5 и №7 на улице Кржижановского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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