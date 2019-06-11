2019-06-11T16:03:33+03:00
Общество

В Севастополе 12 июня ограничат движение транспорта

В городе пройдут праздничные мероприятия
Александра КОРШУНОВА
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Некоторые улицы перекроют до 14 июняНекоторые улицы перекроют до 14 июняФото: "КП" Архив
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В среду, 12 июня, в Севастополе ограничат движение транспорта. Это связано с праздничными мероприятиями, посвященные Дню России и 236-й годовщине со Дня основания города.

Временное ограничение вводится с 23.00 11 июня до 14 июня:

12 июня с 11.00 до 17.00 нельзя будет ездить машинам (кроме общественного транспорта) на участке формирования и движения колон от пл. Суворова - ул. Ленина - просп. Нахимова - пл. Лазарева.

Кроме того, того 12 июня с 15.30 до 17.00 временные ограничения движения всех видов транспортных средств вводятся от пл. Суворова - ул. Ленина - просп. Нахимова – пл. Лазарева.

Напомним, 12 июня в России объявлен выходным днем. Крымчане и севастопольцы вместе со всей страной будут отмечать День России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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