Под Феодосией нашли донную мину весом 1000 килограммов
Крымские спасатели в поселке Орджоникидзе, в районе Феодосии, обнаружили два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым, вес одного из них – 1 тонна.
- При проведении дополнительного обследования акватории, на расстоянии около 200 метров от берега обнаружен предмет, идентифицированный как авиационная магнитная донная мина, весом 1000 килограммов, - дополнил министр МЧС Сергей Шахов.
Боеприпас находится на глубине 9 метров.
Сейчас на месте работает пиротехническая группа.
Шахов дополнил, что с начала года поступило 177 сообщений об обнаружении взрывоопасных предметов.
- Большая часть обнаруженных боеприпасов приходится на Ленинский район и Феодосию, где велись ожесточенные бои, - резюмировал министр.
Недавно у берегов Крыма обнаружили 250-килограммовую бомбу. Она тоже находилась в море.
ИСТОЧНИК KP.RU