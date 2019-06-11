Под Феодосией нашли донную мину весом 1000 килограммов

СЕГОДНЯ 16:23 2019-06-11T16:23:42+03:00

Боеприпас находится в море на глубине 9-ти метров

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Крымские спасатели в поселке Орджоникидзе, в районе Феодосии, обнаружили два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым, вес одного из них – 1 тонна.

- При проведении дополнительного обследования акватории, на расстоянии около 200 метров от берега обнаружен предмет, идентифицированный как авиационная магнитная донная мина, весом 1000 килограммов, - дополнил министр МЧС Сергей Шахов.

Боеприпас находится на глубине 9 метров.

Сейчас на месте работает пиротехническая группа.

Шахов дополнил, что с начала года поступило 177 сообщений об обнаружении взрывоопасных предметов.

- Большая часть обнаруженных боеприпасов приходится на Ленинский район и Феодосию, где велись ожесточенные бои, - резюмировал министр.

Недавно у берегов Крыма обнаружили 250-килограммовую бомбу. Она тоже находилась в море.

ИСТОЧНИК KP.RU