В Керчи организация проводила «липовый» техосмотр автомобилей

СЕГОДНЯ 18:04 2019-06-11T18:04:58+03:00

Также руководитель фирмы заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

В Керчи работало предприятие, которое делало «липовые» заключения о техосмотре автомобилей. Как выяснила прокуратура РК, там выдавали диагностические карты на машины без проведения осмотра.

Не использовалось для этого и дополнительное оборудование, которое бы подтверждало безопасность для допуска к участию в дорожном движении.

А выдавали документы сотрудники, которые не были техническими экспертами и без специальных средств диагностирования.

После того, как прокуратора направила жалоба в Российский союз автостраховщиков Крыма, срок действия аккредитации для фирмы приостановили.

- Соответственно, аккредитованное лицо не вправе выдавать документы о техосмотре автомобилей, - уточили в пресс-службе надзорного ведомства.

Теперь индивидуальный предприниматель должен заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

А также в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».

ИСТОЧНИК KP.RU