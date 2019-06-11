В Керчи организация проводила «липовый» техосмотр автомобилей
В Керчи работало предприятие, которое делало «липовые» заключения о техосмотре автомобилей. Как выяснила прокуратура РК, там выдавали диагностические карты на машины без проведения осмотра.
Не использовалось для этого и дополнительное оборудование, которое бы подтверждало безопасность для допуска к участию в дорожном движении.
А выдавали документы сотрудники, которые не были техническими экспертами и без специальных средств диагностирования.
После того, как прокуратора направила жалоба в Российский союз автостраховщиков Крыма, срок действия аккредитации для фирмы приостановили.
- Соответственно, аккредитованное лицо не вправе выдавать документы о техосмотре автомобилей, - уточили в пресс-службе надзорного ведомства.
Теперь индивидуальный предприниматель должен заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.
А также в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».
ИСТОЧНИК KP.RU