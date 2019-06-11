В Ялте и Бахчисарае отремонтируют футбольные стадионы

СЕГОДНЯ 19:57 2019-06-11T19:57:02+03:00

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Бахчисарайский и ялтинский футбольные стадионы будут отремонтированы. Об этом рассказал президент Крымского Футбольного Союза Юрий Ветоха. По его словам, в Бахчисарае работы уже близки к финальной стадии, а вот в Ялте основная работа еще впереди.

- В Бахчисарае все движется, прошла реконструкция, освоены средства. Но мы считаем что не совсем все доработано.Все раздевалки, туалеты, все должно быть в том состоянии в котором они будут комфортными для зрителей, для всех кто приходит на футбол, потому что мы видим что потихонечку зритель возвращается, - рассказал Ветоха.

С ялтинским стадионом ситуация немного сложнее. По словам президента Крымского Футбольного Союза точных сроков окончания реконструкции назвать нельзя, но работа в этом направлении ведется, и выделенные деньги не пропадут зря:

- Что касается ялтинского стадиона, то у нас нет сегодня четкой позиции, потому что этот стадион заявлен в Федеральную программу развития, на него выделили деньги, присутствовала на совещании Ольга Юрьевна Голодец, чтоб все таки в этом году все торги состоялись и приступили к реставрации этого стадиона, - сообщил Юрий Ветоха.

На сегодняшний день ялтинские и бахчисарайские футболисты не имеют домашнего стадиона и вынужденны проводить все игры и тренировки на чужой территории.

ИСТОЧНИК KP.RU