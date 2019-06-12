Погода на День России 12 июня в Крыму: Местами дожди и сильный ветер

СЕГОДНЯ 09:03 2019-06-12T10:00:10+03:00

В Симферополе будет ясно, а вот в Севастополе возможны осадки

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В Крыму на День России 12 июня сохраняется штормовое предупреждение.

- До конца рабочей недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди с грозами, в дневные часы местами сильные. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, в центральных, восточных и западных районах усилится до 17 м/с. Максимальные температуры воздуха 28…33, в горах 21…26, минимальные 18…23, - сообщают в крымском гидрометцентре.

В Симферополе осадков не ожидается, переменная облачность. А вот в Севастополе возможен дождь.

В восточных районах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU