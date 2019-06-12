Погода на День России 12 июня в Крыму: Местами дожди и сильный ветер
В Симферополе будет ясно, а вот в Севастополе возможны осадки
В Севастополе возможен дождьФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму на День России 12 июня сохраняется штормовое предупреждение.
- До конца рабочей недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди с грозами, в дневные часы местами сильные. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, в центральных, восточных и западных районах усилится до 17 м/с. Максимальные температуры воздуха 28…33, в горах 21…26, минимальные 18…23, - сообщают в крымском гидрометцентре.
В Симферополе осадков не ожидается, переменная облачность. А вот в Севастополе возможен дождь.
В восточных районах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
ИСТОЧНИК KP.RU