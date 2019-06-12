В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность до конца недели

СЕГОДНЯ 12:47 2019-06-12T12:47:45+03:00

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В Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. По данными крымского гидрометцентра, нужно быть осторожными еще как минимум до 16 июня.

В МЧС напомнили, что в этот период запрещается использовать приспособления с открытым огнем (костры, мангалы) в лесу вблизи деревьев, а также рядом с сухой травой. Открытый огонь категорически нельзя оставлять без присмотра!

Спасатели призвали не использовать пиротехнические изделия, не бросать на землю горящие окурки и спички.

Нельзя оставлять на улице осколки стекла, бутылки - особенно на освещенных солнцем полянах в парке или в лесу.

Категорически воспрещается выжигать траву!

- МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей Крыма на необходимость соблюдения мер безопасности! - отметили спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU