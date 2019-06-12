В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность до конца недели
В Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. По данными крымского гидрометцентра, нужно быть осторожными еще как минимум до 16 июня.
В МЧС напомнили, что в этот период запрещается использовать приспособления с открытым огнем (костры, мангалы) в лесу вблизи деревьев, а также рядом с сухой травой. Открытый огонь категорически нельзя оставлять без присмотра!
Спасатели призвали не использовать пиротехнические изделия, не бросать на землю горящие окурки и спички.
Нельзя оставлять на улице осколки стекла, бутылки - особенно на освещенных солнцем полянах в парке или в лесу.
Категорически воспрещается выжигать траву!
- МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей Крыма на необходимость соблюдения мер безопасности! - отметили спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU