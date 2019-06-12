Рок-звезды и рэперы от Black Star: В Судаке впервые пройдет творческий фестиваль «Таврида – АРТ»
В Судаке 20-26 августа впервые пройдет фестиваль творческих сообществ в России «Таврида-АРТ».
- «Таврида – АРТ» должна стать вторым домом для людей, которые не представляют свою жизнь без искусства, - сообщили организаторы. - Участников фестиваля ждут ежедневные кастинги, грантовый конкурс для творческих проектов, знакомство с единомышленниками, обмен идеями, творческие коллаборации и создание коллективных арт-манифестов. Для этого на фестивале работают 8 уникальных «арт-кварталов», отличающихся по видам искусств, в которых будут жить молодые творцы.
Вход на территорию фестиваля будет открыт и для рядовых зрителей, которые не собираются создавать арт-манифесты и участвовать в кастингах. Так, на главной сцене в первый день фестиваля выступят российские рок-звезды, гости «НАШЕСТВИЯ». На второй день выступят артисты лейбла Black Star, а на третий - известные поп-исполнители.
Организаторы обещают выступление всемирно известного хедлайнера, имя которого пока держат в секрете.
Также в программе фестиваля - творческие встречи и мастер-классы, театральные постановки, карнавальные шествия, открытый кинотеатр, поэтические и рэп-баттлы, розыгрыши ценных призов. Будет работать спортивная и детская площадка.
ИСТОЧНИК KP.RU