Дожди, грозы и до +32 градусов: Прогноз погоды в Крыму на 13 июня

СЕГОДНЯ 07:50 2019-06-13T07:50:49+03:00

В Керчи осадков не ожидается Фото: Надежда ДАЦЮК

Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду

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В Симферополе 13 июня ожидается переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 18…20 градусов, а днем 30…32 градусов.

В Севастополь в четверг переменная облачность. Ночью и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19…21°, днем 28…30°.

На Южном берегу Крыма также переменная облачность. Местами кратковременный дождь. гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 21…23 градусов, днем 27…29 градусов.

В Керчи 13 июня также переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 5-10 м/с, утром и днем 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 21…23 градусов, днем 28…30 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU