Часть Симферополя 13 и 14 июня останется без света
В четверг, 13 июня, и в пятницу, 14 июня, некоторые улицы Симферополя останутся без света.
Как рассказали в пресс-службе администрации крымской столицы, это связано с проведением внеплановых работ.
13 июня света не будет с 8.00 до 17.00:
ул. Геннова 38-48 (чет), 21-33 (нечет);
ул. Москалева 49 (нечет);
пер. Подводников 22-60 (чет), 33-61 (нечет);
14 июня 2019 с 08:00 до 17:00:
ул.Объездная, 2,3;
пер.Заводской, 1;
ул.Заводская (Ново-Николаевка), 2-34,1-31;
ул.Степная, 2-38,1-35;
ул.Сосновая, 1-17;
ул.Целинная, 2-18,1-37;
ул. Акъ-Кая, 2,1-5;
ул.Залесская, 2-16,1-17.
ВАЖНО
На период проведения работ рекомендуется отсоединять электроприборы от сетей на во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.
Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
Справки по телефону: (3652) 27-20-55.
ИСТОЧНИК KP.RU