Часть Симферополя 13 и 14 июня останется без света

СЕГОДНЯ 08:49 2019-06-13T08:49:40+03:00

Это связано с проведением внеплановых ремонтных работ

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В четверг, 13 июня, и в пятницу, 14 июня, некоторые улицы Симферополя останутся без света.

Как рассказали в пресс-службе администрации крымской столицы, это связано с проведением внеплановых работ.

13 июня света не будет с 8.00 до 17.00:

ул. Геннова 38-48 (чет), 21-33 (нечет);

ул. Москалева 49 (нечет);

пер. Подводников 22-60 (чет), 33-61 (нечет);

14 июня 2019 с 08:00 до 17:00:

ул.Объездная, 2,3;

пер.Заводской, 1;

ул.Заводская (Ново-Николаевка), 2-34,1-31;

ул.Степная, 2-38,1-35;

ул.Сосновая, 1-17;

ул.Целинная, 2-18,1-37;

ул. Акъ-Кая, 2,1-5;

ул.Залесская, 2-16,1-17.

ВАЖНО

На период проведения работ рекомендуется отсоединять электроприборы от сетей на во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.

Во время проведения работ возможны отклонения от графика.

Справки по телефону: (3652) 27-20-55.

ИСТОЧНИК KP.RU