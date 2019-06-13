2019-06-13T09:30:57+03:00
Общество

В Крыму на 13 июня объявили штормовое предупреждение

На полуострове ожидаются дожди, ливни и крупный град
Александра КОРШУНОВА
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Нужно соблюдать необходимые меры безопасности при непогодеНужно соблюдать необходимые меры безопасности при непогодеФото: "КП" Архив
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На четверг, 13 июня, в Крыму объявили штормовое предупреждение. Так, на полуострове местами ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град и шквал до 20-25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Соблюдайте правила безопасности при непогоде:

- при получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе;

- если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения;

- если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень;

- в случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание;

- закрепите слабые конструкции на своих подворьях, закройте окна и балконы;

- на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;

- не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;

- при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб.

«101» - единый телефон пожарных и спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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