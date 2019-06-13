Украинец пытался провезти в Крым детали к сельхозтехнике
В пункте пропуска «Джанкой» пограничники нашли запчасти, которые 48-летний житель Запорожской области пытался провезти в Крым под дном иномарки.
- При углубленном досмотре автомобиля с применением специального оборудования и служебной собаки пограничники обнаружили около двадцати деталей к сельскохозяйственной технике, среди которых присутствовали пружины, редуктора, ремни и иные запчасти – рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК.
С жителем Украины провели профилактическую беседу. Ему разъяснили требования законодательства, в том числе нормы ввоза товаров на территорию РФ.
После составления всех документов мужчину вместе с перевозимым грузом направили по обратному маршруту.
Напомним, недавно сотрудники Погранслужбы не дали вывезти из Крыма на Украину коллекцию старинных денег. Антикварные купюры отправили на экспертизу.
ИСТОЧНИК KP.RU