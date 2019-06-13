Украинец пытался провезти в Крым детали к сельхозтехнике

СЕГОДНЯ 10:43 2019-06-13T10:43:23+03:00

С мужчиной провели разъяснительную беседу и направили по обратному маршруту Фото: Анастасия ЖУКОВА

Он спрятал их на дне иномарки

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В пункте пропуска «Джанкой» пограничники нашли запчасти, которые 48-летний житель Запорожской области пытался провезти в Крым под дном иномарки.

- При углубленном досмотре автомобиля с применением специального оборудования и служебной собаки пограничники обнаружили около двадцати деталей к сельскохозяйственной технике, среди которых присутствовали пружины, редуктора, ремни и иные запчасти – рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК.

С жителем Украины провели профилактическую беседу. Ему разъяснили требования законодательства, в том числе нормы ввоза товаров на территорию РФ.

После составления всех документов мужчину вместе с перевозимым грузом направили по обратному маршруту.

Напомним, недавно сотрудники Погранслужбы не дали вывезти из Крыма на Украину коллекцию старинных денег. Антикварные купюры отправили на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU