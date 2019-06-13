2019-06-13T13:55:21+03:00
Происшествия

Женщина попыталась провезти из Украины в Крым серебра на 1,5 миллиона рублей

Теперь гражданке РФ угрожает уголовное дело за контрабанду
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Изделия скорее всего предназначались для продажи. Фото: пресс - служба Крымской таможниИзделия скорее всего предназначались для продажи. Фото: пресс - служба Крымской таможни
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Таможенники на пропускном пункте Джанкой совершили очередную необычную находку: у гражданки России въезжавшей в Крым с украинской территории обнаружили спрятанные среди личных вещей ювелирные украшения из серебра 925 пробы.

Казалось бы ничего необычного, однако общий вес "ювелирки" составил 7,8 килограмм, а общая стоимость - около 1 500 000 рублей.

- Кроме самих изделий в багаже в ассортименте находился упаковочный материал, камни и различные элементы в форме застежек, соединительных элементов, предназначенных для изготовления украшений, что свидетельствовало о возможном коммерческом использовании ввозимой товарной партии - сообщили в пресс - службе Крымской таможни.

С ноября 2018 изделия из драгоценных металлов и камней стоимостью свыше 1 миллиона рублей отнесены к категории стратегически важных товаров, и их незаконный провоз уголовно наказуем, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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