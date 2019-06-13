В Севастополе ограничат движение катеров

СЕГОДНЯ 15:07 2019-06-13T15:07:12+03:00

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В Севастополе на несколько дней в июне ограничат движение морского общественного транспорта. Оно будет введено 14, 18, 21, 25 и 28 июня с 9.00 до 13.00.

Это связано с проведением мероприятий по подготовке и проведению показа боевых возможностей вооружения, военной и специальной техники флота в период проведения Международного военно-технического форума «Армия-2019».

- Для перевозки пассажиров будут организованы маршруты: № 150, № 150-А, № 151, № 151-А, № 152, № 152-А, № 153 с площади Нахимова и с площади Захарова, - сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Жителей просят заранее планировать маршруты.

Напомним, часть Симферополя 13 и 14 июня останется без света. Ограничение связано с проведением внеплановых ремонтных работ. Оно продлится с 8.00 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU