В Севастополе ограничат движение катеров
В Севастополе на несколько дней в июне ограничат движение морского общественного транспорта. Оно будет введено 14, 18, 21, 25 и 28 июня с 9.00 до 13.00.
Это связано с проведением мероприятий по подготовке и проведению показа боевых возможностей вооружения, военной и специальной техники флота в период проведения Международного военно-технического форума «Армия-2019».
- Для перевозки пассажиров будут организованы маршруты: № 150, № 150-А, № 151, № 151-А, № 152, № 152-А, № 153 с площади Нахимова и с площади Захарова, - сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.
Жителей просят заранее планировать маршруты.
Напомним, часть Симферополя 13 и 14 июня останется без света. Ограничение связано с проведением внеплановых ремонтных работ. Оно продлится с 8.00 до 17.00.
ИСТОЧНИК KP.RU