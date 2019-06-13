2019-06-13T16:57:18+03:00
Общество

ОМОН перекрыл вход на рынок "Привоз" в Симферополе

По данным очевидцев, идет проверка документов [фото]
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Сотрудники ОМОНа оцепили вход на рынок. Фото: соцсетиСотрудники ОМОНа оцепили вход на рынок. Фото: соцсети
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Сегодня утром, 13 июня, сотрудники ОМОНа перекрыли вход на популярный симферопольский рынок "Привоз". Об этом сообщил местный житель Шакир Шакиров в соцсети Facebook.

- Крым, Симферополь, рынок "Привоз". Людей все так же не впускают и не выпускают. Много людей высказывают своё недовольство, а ОМОН твердит, что выполняют приказ, - написал Шакиров.

В комментариях под публикацией пользователи соцсети успокоили автора, что это обычная проверка документов, и ничего экстраординарного в этом нет.

- Так это не первый раз. На "Привозе" не только паспорта, но и товар проверяют, - отметил один из местных жителей.

Силовики на момент публикации не дают никаких официальных комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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