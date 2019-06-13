В МЧС предупредили о подъеме уровней воды в реках Крыма
В конце суток 13 июня и в течении всего дня 14 дня на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 – 1,5 метра. Достигать опасных отметок показатели не будут.
В МЧС попросили соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи русла реки.
- При нахождении вблизи любой реки соблюдайте осторожность, не подходите непосредственно к потоку воды, - предупредили в чрезвычайном ведомстве.
Особое внимание нужно уделить безопасности детей, пожилых людей и будьте внимательны к окружающим.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
«101» - единый телефон пожарных и спасателей;
Напомним, в Крыму на 13 июня объявили штормовое предупреждение. На полуострове местами ожидаются дожди, град, грозы и сильный ветер. Жителей попросили соблюдать необходимые меры предосторожности.
ИСТОЧНИК KP.RU