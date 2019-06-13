В МЧС предупредили о подъеме уровней воды в реках Крыма

СЕГОДНЯ 18:50 2019-06-13T18:50:59+03:00

До опасных отметок показатели доходить не будут

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В конце суток 13 июня и в течении всего дня 14 дня на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 – 1,5 метра. Достигать опасных отметок показатели не будут.

В МЧС попросили соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи русла реки.

- При нахождении вблизи любой реки соблюдайте осторожность, не подходите непосредственно к потоку воды, - предупредили в чрезвычайном ведомстве.

Особое внимание нужно уделить безопасности детей, пожилых людей и будьте внимательны к окружающим.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

«101» - единый телефон пожарных и спасателей;

Напомним, в Крыму на 13 июня объявили штормовое предупреждение. На полуострове местами ожидаются дожди, град, грозы и сильный ветер. Жителей попросили соблюдать необходимые меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU