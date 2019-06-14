Погода в Крыму на 14 июня: Жарко, ветрено, дожди

СЕГОДНЯ 08:38 2019-06-14T08:38:28+03:00

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В Крыму в пятницу, 14 июня, сохранится переменчивая погода.

- Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, в центральных, восточных и западных районах усилится до 17 м/с. Температуры воздуха, по-прежнему, высокие: днем 28…33, в горах 22…27; ночью 18…23, - сообщили в крымском гидрометцентре.

В частности, в Симферополе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 18…20, днем 29…31 В Севастополе - аналогично

А вот на Южном берегу Крыма - кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 28…30.

ИСТОЧНИК KP.RU