2019-06-14T09:45:22+03:00
Общество

Вход в Херсонес на два дня сделают бесплатным

Такое решение было принято в связи с Днем города и Святой Троицей
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
С 06:00 до 20:00 14 и 16 июня вход на территорию заповедника бесплатныйС 06:00 до 20:00 14 и 16 июня вход на территорию заповедника бесплатныйФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Севастополе музей-заповедник «Херсонес Таврический» можно будет посетить бесплатно в пятницу, 14 июня и воскресенье, 16 июня. В пресс-службе учреждения сообщили, что в эти дни будут дни открытых дверей.

Решение сделать два дня посещения бесплатными принято в связи с Днем города (236 лет Севастополю) 14 июня и Святой Троицей 16 июня.

- С 06:00 до 20:00 в эти дни вход на территорию музея бесплатный (допуск посетителей на территорию музея-заповедника прекращается в 19:30), - сообщили в пресс-службе учреждения.

При этом в музее уточнили, что бесплатным является только вход на территорию заповедника, а вот экскурсии, экспозиции и выставки - это платные услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-депутат Верховной Рады назвал водную блокаду Крыма «катастрофой» для Украины
Крымские спасатели «тушили» пассажирский самолет в аэропорту «Симферополь»
В Черноморском районе ищут пропавшего аквалангиста
Власти Симферополя рассказали, когда закончится чистка русла реки Салгир
Погода в Крыму на 14 июня: Жарко, ветрено, дожди
В МЧС предупредили о подъеме уровней воды в реках Крыма
ОМОН перекрыл вход на рынок "Привоз" в Симферополе
В Крыму подорожает сжиженный газ в баллонах
В Севастополе ограничат движение катеров
Женщина попыталась провезти из Украины в Крым серебра на 1,5 миллиона рублей
На объездной дороге в Симферополе столкнулись две легковушки: Есть пострадавшие
Украинец пытался провезти в Крым детали к сельхозтехнике
В Крыму на 13 июня объявили штормовое предупреждение
Часть Симферополя 13 и 14 июня останется без света
Дожди, грозы и до +32 градусов: Прогноз погоды в Крыму на 13 июня
Снесло водой под колеса авто: В интернете появилось видео спасения ребенка во время потопа в Севастополе
Рок-звезды и рэперы от Black Star: В Судаке впервые пройдет творческий фестиваль «Таврида – АРТ»
В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность до конца недели
В Ялте уничтожили 750 килограммов подозрительной ставриды
Погода на День России 12 июня в Крыму: Местами дожди и сильный ветер
В Ялте и Бахчисарае отремонтируют футбольные стадионы
В Керчи организация проводила «липовый» техосмотр автомобилей
В Алуште расширят дорогу в районе автовокзала
Под Феодосией нашли донную мину весом 1000 килограммов
В Севастополе 12 июня ограничат движение транспорта
Байкерам запретят заезжать на пешеходную зону в центре Симферополя