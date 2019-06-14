Вход в Херсонес на два дня сделают бесплатным

СЕГОДНЯ 09:45 2019-06-14T09:45:22+03:00

С 06:00 до 20:00 14 и 16 июня вход на территорию заповедника бесплатный Фото: "КП" Архив

Такое решение было принято в связи с Днем города и Святой Троицей

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В Севастополе музей-заповедник «Херсонес Таврический» можно будет посетить бесплатно в пятницу, 14 июня и воскресенье, 16 июня. В пресс-службе учреждения сообщили, что в эти дни будут дни открытых дверей.

Решение сделать два дня посещения бесплатными принято в связи с Днем города (236 лет Севастополю) 14 июня и Святой Троицей 16 июня.

- С 06:00 до 20:00 в эти дни вход на территорию музея бесплатный (допуск посетителей на территорию музея-заповедника прекращается в 19:30), - сообщили в пресс-службе учреждения.

При этом в музее уточнили, что бесплатным является только вход на территорию заповедника, а вот экскурсии, экспозиции и выставки - это платные услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU