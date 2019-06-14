Вход в Херсонес на два дня сделают бесплатным
В Севастополе музей-заповедник «Херсонес Таврический» можно будет посетить бесплатно в пятницу, 14 июня и воскресенье, 16 июня. В пресс-службе учреждения сообщили, что в эти дни будут дни открытых дверей.
Решение сделать два дня посещения бесплатными принято в связи с Днем города (236 лет Севастополю) 14 июня и Святой Троицей 16 июня.
- С 06:00 до 20:00 в эти дни вход на территорию музея бесплатный (допуск посетителей на территорию музея-заповедника прекращается в 19:30), - сообщили в пресс-службе учреждения.
При этом в музее уточнили, что бесплатным является только вход на территорию заповедника, а вот экскурсии, экспозиции и выставки - это платные услуги.
ИСТОЧНИК KP.RU