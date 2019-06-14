Власти Симферополя рассказали, когда закончится чистка русла реки Салгир

СЕГОДНЯ 10:14 2019-06-14T10:14:43+03:00

Изменить размер текста: A A

К середине июля планируется полностью закончить очистку русла реки Салгир и приступить к расчистке Малого Салгира. Подрядчик рассказал, что работы проходят согласно установленного графика.

Уже вывезено 4,9 тысячи тонн мусора и ила и спилено 216 деревьев в русле реки.

- Реконструкция набережной - это очень важный, социально-значимый объект и необходимо приложить все усилия, чтобы выполнить все работы в срок, - отметила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.

Она подчеркнула, что этой реконструкции горожане ждали десятки лет. Поэтому на протяжении всего строительства глава будет тщательно следить за выполнением работ и их сроками.

Кстати, крымский архитектор Кирилл Бабеев показал и рассказал, как будет выглядеть обновленная набережная. Он отметил, что основной замысел концепции заключается в том, чтобы следовать принципам первоначального проекта, который реализовал в 1984 году.

ИСТОЧНИК KP.RU