Власти Симферополя рассказали, когда закончится чистка русла реки Салгир
К середине июля планируется полностью закончить очистку русла реки Салгир и приступить к расчистке Малого Салгира. Подрядчик рассказал, что работы проходят согласно установленного графика.
Уже вывезено 4,9 тысячи тонн мусора и ила и спилено 216 деревьев в русле реки.
- Реконструкция набережной - это очень важный, социально-значимый объект и необходимо приложить все усилия, чтобы выполнить все работы в срок, - отметила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.
Она подчеркнула, что этой реконструкции горожане ждали десятки лет. Поэтому на протяжении всего строительства глава будет тщательно следить за выполнением работ и их сроками.
Кстати, крымский архитектор Кирилл Бабеев показал и рассказал, как будет выглядеть обновленная набережная. Он отметил, что основной замысел концепции заключается в том, чтобы следовать принципам первоначального проекта, который реализовал в 1984 году.
ИСТОЧНИК KP.RU