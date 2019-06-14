Крымские спасатели «тушили» пассажирский самолет в аэропорту «Симферополь»
В аэропорту «Симферополь» спасатели провели учения при аварийной посадке и тушению пассажирского лайнера Boeing 737.
Учения прошли успешно. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
По сценарию, сначала приступили к ликвидации возгорания с помощью специализированной техники. Провели пенную «атаку» из лафетного ствола автоцистерны.
Одновременно с этим сотрудники МЧС оперативно провели боевое развертывание и подали пожарный ствол на охлаждение фюзеляжа.
Эвакуация условных пострадавших. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
А также начали спасать условных пострадавших. Их эвакуировали в больницы Крыма.
- В учениях приняли участие 58 человек и 9 единиц специализированной техники. Задачи, поставленные перед участниками комплексных учений, были успешно выполнены, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РК.
ИСТОЧНИК KP.RU