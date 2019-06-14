2019-06-14T11:13:36+03:00
Общество

Крымские спасатели «тушили» пассажирский самолет в аэропорту «Симферополь»

В воздушной гавани столицы прошли плановые учения
Александра КОРШУНОВА
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В учениях приняли участие 58 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РКВ учениях приняли участие 58 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
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В аэропорту «Симферополь» спасатели провели учения при аварийной посадке и тушению пассажирского лайнера Boeing 737.

Учения прошли успешно. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК

Учения прошли успешно. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК

По сценарию, сначала приступили к ликвидации возгорания с помощью специализированной техники. Провели пенную «атаку» из лафетного ствола автоцистерны.

Одновременно с этим сотрудники МЧС оперативно провели боевое развертывание и подали пожарный ствол на охлаждение фюзеляжа.

Эвакуация условных пострадавших. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК

Эвакуация условных пострадавших. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК

А также начали спасать условных пострадавших. Их эвакуировали в больницы Крыма.

- В учениях приняли участие 58 человек и 9 единиц специализированной техники. Задачи, поставленные перед участниками комплексных учений, были успешно выполнены, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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