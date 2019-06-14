Град, ливни и грозы: В Крыму на 14 июня объявили штормовое предупреждение
В Крыму в пятницу, 14 июня, объявили штормовое предупреждение. Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, местами ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град и шквал до 20-25 метров в секунду.
Правила безопасности при непогоде:
- при получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе;
- если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;
- если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень;
- в случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание;
- закрепите слабоукрепленные конструкции на своих подворьях, закройте окна и балконы;
- на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;
- не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;
- при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб.
«101» - единый телефон пожарных и спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU