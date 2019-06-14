2019-06-14T15:12:51+03:00
Общество

Жителям Симферополя пересчитают плату за отопление

Предприятие, которое предоставляло услуги, некорректно посчитало их стоимость
Александра КОРШУНОВА
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Виновного привлекли к дисциплинарной ответственностиВиновного привлекли к дисциплинарной ответственностиФото: "КП" Архив
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В прокуратуру обратились симферопольцы с жалобой на работу предприятия «Крымтеплокоммунэнерго». А точнее - на то, как они считают стоимость предоставляемых услуг.

В ходе проверки выяснилось, что при расчетах с потребителями, предприятие применяет формулы для расчета за отопление по утратившим силу положениям.

По старому порядку не было возможности раздельно платить за услугу в жилом или нежилом помещении "в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме".

- Указанное привело к необоснованному начислению платы за отопление собственникам помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета, и имеющих собственные источники тепловой энергии, - сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Надзорное ведомство потребовало, чтобы это нарушение устранили. Сейчас предприятие осуществляет перерасчет начислений за тепловую энергию с 1 января 2019 года.

Виновного привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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