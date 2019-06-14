На набережной Корнилова в Севастополе появится летний театр
В Севастополе на набережной Корнилова скоро появится летний театр. Как рассказал «КП-Крым» очевидец, его устанавливают на месте бывшей танцевальной площадки «Ивушка».
В год театра творческая группа, идейным вдохновителем которой стал актер театра флота Валерий Александрин, получила поддержку от фонда президентских грантов, правительства Севастополя и Федерального агентства по делам молодежи на создание креативного пространства – открытой летней площадки « Театральная улица» в Артбухте.
Она находится в центре города, будет представлять собой пространство для свободного творчества.
Там будет находиться трансформер, оборудованной необходимой световой и музыкальной аппаратурой, а также зрительный зал на 200 мест из подвижных модулей.
Сейчас общественники уже приступили к установке временных конструкций.
ИСТОЧНИК KP.RU