2019-06-14T16:00:32+03:00
Общество

На набережной Корнилова в Севастополе появится летний театр

Его возводят на месте бывшей танцплощадки «Ивушка»
Александра КОРШУНОВА
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Летний театр в СевастополеЛетний театр в СевастополеФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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В Севастополе на набережной Корнилова скоро появится летний театр. Как рассказал «КП-Крым» очевидец, его устанавливают на месте бывшей танцевальной площадки «Ивушка».

В год театра творческая группа, идейным вдохновителем которой стал актер театра флота Валерий Александрин, получила поддержку от фонда президентских грантов, правительства Севастополя и Федерального агентства по делам молодежи на создание креативного пространства – открытой летней площадки « Театральная улица» в Артбухте.

Она находится в центре города, будет представлять собой пространство для свободного творчества.

Там будет находиться трансформер, оборудованной необходимой световой и музыкальной аппаратурой, а также зрительный зал на 200 мест из подвижных модулей.

Сейчас общественники уже приступили к установке временных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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