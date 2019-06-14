Закипели на жаре: Из 50 новых ЛиАЗов для Симферополя 20 оказались проблемными

СЕГОДНЯ 18:44 2019-06-14T18:44:05+03:00

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После наступления летней жары симферопольцы и гости города стали массово жаловаться на отсутствие кондиционеров в муниципальных автобусах. Оказалось, что часть новеньких ЛиАЗов, которые получила крымская столица, не выдерживают высокие температуры.

- У нас проблема какая: гидроприводы на новых автобусах марки ЛиАЗ, которые мы получили в конце 2018 года, не выдерживают жару больше 32 градусов. В этих автобусах стандартные гидроприводы не работают на полную мощность. Автобусы в жару начали закипать, - приводит "Крымская газета" слова директора МУП "Горавтотранс" Дениса Майора. - Из 50 новых автобусов 20 оказались проблемными. Мы включаем кондиционер, температура двигателя начинает повышаться, и автобус закипает. Нужно или выключать кондиционер, или останавливаться и остывать.

Денис Майор заверил, что проблему удалось решить практически во всех автобусах. Предприятие обратилось за помощью к заводу-изготовителю, и производитель согласился заменить гидроприводы на всем подвижном составе. На данный момент осталось переоборудовать только 10% автобусов.

При этом стоит отметить, что муниципальные автобусы марки НефАЗ кондиционерами не оборудованы. По городу таких курсирует 30 штук, а вот ЛиАЗов больше - почти сотня.

– В итоге кондиционеры сейчас работают в 90% автобусов предприятия. По оставшимся 10% мы ждем усиленные гидроприводы. Думаю, в ближайшее время завод их нам вышлет и мы полностью устраним эту проблему, – заключил Денис Майор.

ИСТОЧНИК KP.RU