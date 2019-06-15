Снова жара и грозы: Погода в Крыму на 15 июня

СЕГОДНЯ 08:46 2019-06-15T09:02:25+03:00

При этом симферопольцам синоптики обещают сухую погоду

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Днем 15 июня почти во всех регионах Крыма ожидается дождь с грозой — температура воздуха поднимется до 33 градусов.

В Симферополе синоптики обещают сухую погоду. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +29…31.

- В Севастополе ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Столбик термометра ночью покажет +20…22, днем +28…30, - сообщает крымский гидрометцентр.

На ЮБК днем тоже обещают кратковременный дождь, но с грозой. Дальше все стандартно: ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21…23; днем +28…30.

Жителям Керчи также нужно готовится сегодня к дождю и грозе. Ветер будет дуть в северо-восточном направлении со скоростью 7-12 м/с, а при порывах - до 17 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +29…31.

ИСТОЧНИК KP.RU