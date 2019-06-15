2019-06-15T10:27:57+03:00
Происшествия

Полицейские на рынке в Симферополе задержали 11 нелегальных мигрантов

Десять из них подозревают в подделке штампа в паспорте
Степан ОСТИНОВ
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Сотрудники крымского МВД и Росгвардии провели рейд на одном из рынков Симферополя и выявили 11 иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство.

Правоохранители заподозрили подделку штампа в паспорте о пересечении границы у 10 нарушителей и отправили документы на экспертизу.

- В отношении 10 граждан проводится проверка в соответствии с действующим законодательством, по результатам которой будет принято решение о привлечении к уголовной ответственности по ст.327 Уголовного кодекса Российской Федерации (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

На одного иностранца возбудили административное дело по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ. Ему грозит штраф до 5 тысяч рублей и выдворение за пределы России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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