2019-06-15T11:54:42+03:00
Общество

Подсчитали урон: Площадь побитых градом сельхозугодий Крыма выросла в два раза

По последним данным, пострадали 7,6 тысяч гектаров зерновых, овощей и многолетних растений
Степан ОСТИНОВ
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Минсельхоз Крыма уточнил площадь сельскохозяйственных угодий в республике, которые пострадали от града в начале июня: по последним данным, непогода причинила вред сельхозкультурам на 7,6 тысячи гектаров. Об этом сообщила начальник управления растениеводства и механизации Наталья Шереметьева.

Главным образом град повредил зерновые, овощи и многолетние растения.

- Если говорить о районах, то больше всего пострадали Нижнегорский, Красноперекопский, Первомайский, Раздольненский, Сакский, Симферопольский, Черноморский и Ленинский районы, – рассказала Наталья Шереметьева.

Напомним,ранее министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин сообщал, что град побил более 3,5 тысяч гектар угодий. Таким образом, площадь пострадавших сельскохозайственных культур увеличилась более чем в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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