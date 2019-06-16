Погода в Крыму16 июня: Жарко, штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 06:06 2019-06-16T06:06:37+03:00

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В Крыму в воскресенье, 16 июня, сохраняется штормовое предупреждение, а в восточных районах - еще и пожарная опасность.

В целом же погода - вполне благоприятная для путешествий и традиционного летнего отдыха.

- В выходные дни в Крыму сохранится жаркая погода, благодаря влиянию тропической воздушной массы. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем 28…33, в горах 22…27; ночью 18…23, - сообщили в крымском гидрометцентре.

В Симферополе, Керчи и Севастополе - переменная облачность, без осадков, а вот на Южном берегу Крыма возможны кратковременные дожди и даже грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU