2019-06-16T06:06:37+03:00
Общество

Погода в Крыму16 июня: Жарко, штормовое предупреждение

Грозы ожидаются на юге полуострова
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Крыму в воскресенье, 16 июня, сохраняется штормовое предупреждение, а в восточных районах - еще и пожарная опасность.

В целом же погода - вполне благоприятная для путешествий и традиционного летнего отдыха.

- В выходные дни в Крыму сохранится жаркая погода, благодаря влиянию тропической воздушной массы. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем 28…33, в горах 22…27; ночью 18…23, - сообщили в крымском гидрометцентре.

В Симферополе, Керчи и Севастополе - переменная облачность, без осадков, а вот на Южном берегу Крыма возможны кратковременные дожди и даже грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Роспотребнадзор запретил купаться на пляжах двух регионов Крымского полуострова
В Крыму 20% бензина на АЗС признали суррогатом
Сенатор: Присоединение Крыма признают многие политики на Западе, но не озвучивают
Подсчитали урон: Площадь побитых градом сельхозугодий Крыма выросла в два раза
Полицейские на рынке в Симферополе задержали 11 нелегальных мигрантов
Снова жара и грозы: Погода в Крыму на 15 июня
Закипели на жаре: Из 50 новых ЛиАЗов для Симферополя 20 оказались проблемными
На набережной Корнилова в Севастополе появится летний театр
Жителям Симферополя пересчитают плату за отопление
Град, ливни и грозы: В Крыму на 14 июня объявили штормовое предупреждение
Экс-депутат Верховной Рады назвал водную блокаду Крыма «катастрофой» для Украины
Крымские спасатели «тушили» пассажирский самолет в аэропорту «Симферополь»
Уплыл за рапанами и не вернулся: В Крыму ищут пропавшего аквалангиста
Власти Симферополя рассказали, когда закончится чистка русла реки Салгир
Вход в Херсонес на два дня сделают бесплатным
Погода в Крыму на 14 июня: Жарко, ветрено, дожди
В МЧС предупредили о подъеме уровней воды в реках Крыма