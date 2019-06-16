Для прихожан Соборной мечети построят парковку на территории онкодиспансера
На территории республиканского онкологического диспансера имени Ефетова планируют построить парковку на 245 мест, которой смогут воспользоваться прихожане строящейся Соборной мечети в Симферополе.
- Предложен вариант схемы движения транспорта вдоль мечети, оборудование подъездных «карманов» и строительство двухуровневой парковки на 245 мест на территории на территории окнодиспансера, которой смогут воспользоваться прихожане будущей мечети, - написал на своей странице в Facebook министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов.
Напомним, Соборная мечеть возводится на въезде в Симферополь со стороны Ялты. Здание рассчитано на почти три тысячи молящихся, а во внутреннем дворе смогут разместиться еще 800 человек.
Площадь основного здания - 1,4 тысячи квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU