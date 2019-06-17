В центре Симферополя насмерть сбили девушку

СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-17T11:54:19+03:00

Официальной информации о произошедшем пока нет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В ночь на понедельник, 17 июня, в центре Симферополя, на улице Севастопольской сбили девушку. Как написали очевидцы в группе «Автопартнер Крым», он переходила дорогу в неположенном месте.

- Там сбили человека, по всей видимости, насмерть. Ориентировочно в 12 ночи это произошло. А все из-за того, что переходила дорогу в неположенном месте. От пешеходного буквально 30-50 метров было, - сообщил один из очевидцев.

- В районе парка Шевченко, наезд на пешехода со смертельным исходом. Актуально 00.30, - добавил еще один подписчик группы.

Официальной информации от правоохранительных органов на данный момент нет.

Напомним, недавно на трассе- Ялта-Севастополь произошла смертельная авария. Водитель мотоцикла Honda, который ехал в сторону Ялты, наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Из-за столкновения погибли женщина, водитель и пассажир мотоцикла.

ИСТОЧНИК KP.RU