В Роспотребнадзоре рассказали, где в Крыму некачественная морская вода

СЕГОДНЯ 14:57 2019-06-17T14:57:57+03:00

Результаты озвучили после того, как взяли пробы

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В Алуште и Севастополе морская вода не соответствует санитарным нормам и правилам. Территориальные отделы уже вынесли 14 постановлений об ограничении купания.

Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, в период купального сезона в Крыму планируется функционирование 455 рекреационных зон, а в Севастополе - 36.

- По состоянию на 14 июня было исследовано 1917 проб морской воды на микробиологические показатели, из них 26 проб или 1,5% не отвечали требования безопасности по микробиологическим показателям (Алушта и Севастополь). Введены временные ограничения купания до получения удовлетворительных результатов исследований морской воды по показателям безопасности, - сообщили в ведомстве.

Что касается санитарно-химических показателей, то было исследовано 1682 пробы. Все из них отвечают требованиям нормативов.

Напомним, в Крыму почти 390 пляжей прошли проверку Роспотребнадзора. Всего на территории республики 455 пляжных территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU