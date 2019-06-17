За выходные в Крыму произошло 56 пожаров

СЕГОДНЯ 16:01 2019-06-17T16:01:26+03:00

Больше всего возгораний зафиксировали на территории Керчи

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В Крыму за выходные зарегистрировали 56 пожаров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РК, несоблюдение правил и повышенная пожарная опасность повышают число возгораний сухой растительности в разных региона полуострова.

- Наибольшее количество пожаров зафиксировано на территории Керчи (16), Феодосии (8), а также в Евпатории (7). Все они были успешно ликвидированы, удалось не допустить распространения на большую территорию и случаев перехода пожаров на жилые, дачные и лесные массивы, - добавили в пресс-службе.

Меньше всего пожаров произошло в Ялте, Алуште, Судаке, Армянске, а также в Советском и Красногвардейском районах.

Большинство из них – это возгорание сухой травы и различного бытового мусора.

Напомним, в Крыму с 17 по 20 июня объявили о чрезвычайной пожарной опасности. Сотрудники МЧС просят жителей соблюдать необходимые меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU