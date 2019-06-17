Заполыхал на ходу: В Крыму на трассе загорелся автомобиль
Из-за ЧП на дороге растянулась пробка [видео]
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На трассе Симферополь - Феодосия горел автомобиль. ЧП случилось в понедельник, 17 июня, в 14.40 недалеко от Старого Крыма.
На трассе Симферополь - Феодосия горел автомобиль.Видео: Константин Туров / Автопартнер Крым /ВКонтакте
По словам очевидцев, машина загорелась прямо во время движения, пожар начался под капотом машины. Вызвали МЧС, сведений о пострадавших нет.
Из-за ЧП на трассе образовалась пробка. Отметим, что возгорание случилось на старой дороге, а не на строящейся "Тавриде".
ИСТОЧНИК KP.RU